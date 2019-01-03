Yılmaz Vural: "Sonuna kadar varız"

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un tecrübeli hocası Yılmaz Vural, A Spor'dan Hakan Gündoğar'a açıklamalar yaptı. Yağışlı havanın saha çalışmaları zorladığını aktaran Vural, "Günde 3 idman yapacağız. Giden gelen çok olacak. Bu süreçte oyuncuların birbirine uyumu çok önemli" diye konuştu. Vural, lig yarışı hakkında, "Bu takım işi bırakmadı. Sonuna kadar asılacak. Tabii ki niyetimiz direkt çıkmak. Sinerji yakaladık. Başkan sürekli işin içinde her gün haberleşiyoruz" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI BİZİM CANIMIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim canımız. Futbol camiasının her türlü derdine koşuyor. Sıkıştığımız zaman topu ona atıyoruz, bize yardım ediyor. (Ekonomi ve altyapı sorunuyla ilgili) 'Bu işi düzeltmek istiyoruz' derse, sorunların nasıl ortadan kalktığını görürüz" diye konuştu.



STATLAR MÜTHİŞ

Yılmaz Vural, "Dünyanın en güzel statlarını yaptık ancak altyapı çalışmıyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu borç batağında. Üretmediğimiz sürece ilerleyemeyiz" yorumunu yaptı.



ŞEREFLE YÖNETİRİM

"Türk futbolunun başına geçer misiniz?" sorusunu yanıtlayan Vural, "Şerefle yaparım. Bu ülkeye ömrümü veririm, bu sorunları düzeltirim. Türkiye'de benden daha iyi futboldan anlayanı yok" diye konuştu.



UYKUM KAÇIYOR

Yılmaz Vural, Adana Demirspor'dan bu sezon beklentinin çok büyük olduğunu bildiğini söylerken, "Düşünürken uykum kaçıyor. Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Bu taraftar hak ediyor" dedi.



BAŞAKŞEHİR BAŞARILI

Yılmaz Vural, 2018'in en başarılı kulübünün Başakşehir olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Abdullah Avcı'yla gezdik. Altyapı, tesisleşme ve planlamada Avrupa'da bile sayılı kulüp vardır" diyerek övgülerde bulundu.



Teknik direktör Hakan Kutlu'dan görevi devralan Vural, çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 17 maçta 25 puan toplayan lacivertmavililer 9. sırada.