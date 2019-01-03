Yılmaz Vural: "Sonuna kadar varız" – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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: "Sonuna kadar varız"

Yılmaz Vural: "Sonuna kadar varız"

Adana Demir’in hocası, “Gelen de giden de çok olacak. Bu da kulübün şampiyonluk yarışını bırakmadığını gösterir. Sonuna kadar varız ” dedi

1. Lig ekibi 'un tecrübeli hocası , A Spor'dan Hakan Gündoğar'a açıklamalar yaptı. Yağışlı havanın saha çalışmaları zorladığını aktaran Vural, "Günde 3 idman yapacağız. Giden gelen çok olacak. Bu süreçte oyuncuların birbirine uyumu çok önemli" diye konuştu. Vural, lig yarışı hakkında, "Bu takım işi bırakmadı. Sonuna kadar asılacak. Tabii ki niyetimiz direkt çıkmak. Sinerji yakaladık. Başkan sürekli işin içinde her gün haberleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI BİZİM CANIMIZ
'a minnettar olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim canımız. Futbol camiasının her türlü derdine koşuyor. Sıkıştığımız zaman topu ona atıyoruz, bize yardım ediyor. (Ekonomi ve altyapı sorunuyla ilgili) 'Bu işi düzeltmek istiyoruz' derse, sorunların nasıl ortadan kalktığını görürüz" diye konuştu.

STATLAR MÜTHİŞ
Yılmaz Vural, "Dünyanın en güzel statlarını yaptık ancak altyapı çalışmıyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu borç batağında. Üretmediğimiz sürece ilerleyemeyiz" yorumunu yaptı.

ŞEREFLE YÖNETİRİM
"Türk futbolunun başına geçer misiniz?" sorusunu yanıtlayan Vural, "Şerefle yaparım. Bu ülkeye ömrümü veririm, bu sorunları düzeltirim. 'de benden daha iyi anlayanı yok" diye konuştu.

UYKUM KAÇIYOR
Yılmaz Vural, Adana Demirspor'dan bu sezon beklentinin çok büyük olduğunu bildiğini söylerken, "Düşünürken uykum kaçıyor. Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Bu taraftar hak ediyor" dedi.

BAŞAKŞEHİR BAŞARILI
Yılmaz Vural, 2018'in en başarılı kulübünün olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "'yla gezdik. Altyapı, tesisleşme ve planlamada Avrupa'da bile sayılı kulüp vardır" diyerek övgülerde bulundu.

Teknik direktör 'dan görevi devralan Vural, çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 17 maçta 25 puan toplayan lacivertmavililer 9. sırada.

  1. 3.1.2019
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