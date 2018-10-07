Boluspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    , sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı

    Boluspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı

    1. Lig takımlarından ekibinden , sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Baran Eraslan

    Boluspor: , Diarra, Melih Okutan (Dk. 66 İsmail Haktan Odabaşı), Akabueze, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 72 Etoundi), Yusuf Emre Gültekin, , Hayrullah Bilazer, , Mustafa Durak (Dk. 81 Bilal Sebaihi)

    Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Kuru, Aykut Demir, Landel, Ferhat Görgülü, Dauda, (Dk. 72 Muhammed Ildız), Kürşat Sürmeli, Adama Ba (Dk. 80 ), Zeni Husmani (Dk. 58 Kağan Miray Bağış), Hüsamettin Tut

    Goller: Dk. 16 Akabueze (), Dk. 67 Dauda (Giresunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Muhammet Reis, Dk. 90+3 Bahadır Erol (Giresunspor), Dk. 57 Diarra, Dk. 90 Etoundi, Dk. 90+1 Burak Asan, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Boluspor)

    1. 7.10.2018 18:51
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