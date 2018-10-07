Boluspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig takımlarından ekibinden Boluspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Baran Eraslan
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Melih Okutan (Dk. 66 İsmail Haktan Odabaşı), Akabueze, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 72 Etoundi), Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 81 Bilal Sebaihi)
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Landel, Ferhat Görgülü, Dauda, Muhammet Reis (Dk. 72 Muhammed Ildız), Kürşat Sürmeli, Adama Ba (Dk. 80 Bahadır Erol), Zeni Husmani (Dk. 58 Kağan Miray Bağış), Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 16 Akabueze (Boluspor), Dk. 67 Dauda (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Muhammet Reis, Dk. 90+3 Bahadır Erol (Giresunspor), Dk. 57 Diarra, Dk. 90 Etoundi, Dk. 90+1 Burak Asan, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Boluspor)
- 7.10.2018 18:51
-
"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
-
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Boluspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.