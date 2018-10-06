Afjet Afyonspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0 – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    : 5 - : 0

    Afjet Afyonspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

    1. Lig'in 8. haftasında , sahasında 'u 5-0 mağlup etti.

    1. Lig'in 8. haftasında , sahasında 'u 5-0 mağlup etti.

    Karşılaşma öncesinde, 'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

    Stat: Afyonkarahisar Zafer

    Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Çetin Öncel

    Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, , , Enes Ata (Dk. 61 Ersel Aslıyüksek), , (Dk. 85 ), Taşkın İlter, İsmet Benli, (Dk. 82 Sinan Özkan), Mendy

    Kardemir Karabükspor: Furkan Acar, Ahmet Karadayı, Abdullah Sezgin (Dk. 46 Arif Bostancı), Ali , Can Sıkılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 61 Fatih Kızılay), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (Dk. 77 Toykan Topuz)

    Goller: Dk. 36 Yasin Yener, Dk. 47 Oltan Karakullukçu, Dk.59 ve 81 Nazmi Candoğan, Dk. 70 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)

    Sarı kart: Dk. 67 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor)

    1. 6.10.2018 16:32
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