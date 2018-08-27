Afjet Afyonspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Afjet Afyonspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Berkan Yıldırım, Emre Can Coşkun, Özkan Taştemur, Bumba, Abdulkadir Özdemir (Dk. 79 Yüksel Şişman), Eren Keleş, Gökhan Sazdağı (Dk. 65 Kenan Karışık), Hakan Barış, Feczesin (Dk. 50 Göksu Alhas)
Afjet Afyonspor: Rybka, İsmet Benli, Renato, Bayram Çetin, Ali Kılıç (Dk. 77 Erdi Zengin), Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Onur Ramazan Toprak (Dk. 62 Ersel Aslıyüksek), Aykut Uluç (Dk. 59 Sinan Özkan), Oltan Karakullukçu
Goller: Dk. 20 ve 50 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Kırmızı kart: Dk. 46 Berkan Yıldırım (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Barış, Dk. 45+1 Veli Kızılkaya, Dk. 82 Yüksel Şişman (Adanaspor)
- 27.8.2018 00:07
- Güncelleme: 27.8.2018 01:48
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Afjet Afyonspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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