Afjet Afyonspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , deplasmanda 'u 2-0 yendi

    <a href="/index/afjet-afyonspor?id=c91a354b-a76e-4a37-ab24-f0cab31823df" class="" rel="tag">Afjet Afyonspor</a>, deplasmanda <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a>'u 2-0 yendi

    1. Lig'in 3. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Çağdaş Altay, Yılmaz, Murat Altan

    Adanaspor: Karacic, , , Emre Can Coşkun, Özkan Taştemur, Bumba, Abdulkadir Özdemir (Dk. 79 Yüksel Şişman), Eren Keleş, Gökhan Sazdağı (Dk. 65 Kenan Karışık), , Feczesin (Dk. 50 Göksu Alhas)

    Afjet Afyonspor: Rybka, İsmet Benli, Renato, Bayram Çetin, (Dk. 77 Erdi Zengin), Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Onur Ramazan Toprak (Dk. 62 Ersel Aslıyüksek), Aykut Uluç (Dk. 59 Sinan Özkan), Oltan Karakullukçu

    Goller: Dk. 20 ve 50 Oltan Karakullukçu ()

    Kırmızı kart: Dk. 46 ()

    Sarı kartlar: Dk. 3 , Dk. 45+1 , Dk. 82 Yüksel Şişman ()

    1. 27.8.2018 00:07
    2. Güncelleme: 27.8.2018 01:48
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