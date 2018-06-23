Samsun tam gaz! – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Samsun tam gaz!

    Samsun tam gaz!

    Kırmızı-beyazlılar eski futbolcuları ile Ümraniyesporlu ’e imza attırdı.

    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Kırmızı Beyazlılar eski oyuncusu Canberk Dilaver ile Ümraniyespor'dan Samet Asatekin'e imza attırdı. Nuri Asan Tesisleri'ndeki imza töreninde Ercan Koloğlu ve Celil Sağır ile birlikte çıkan Canberk 3 yıllık hazırlanan sözleşmeye imzayı attı.

    1 GÜNDE 2 İMZA
    Hedefinin kırmızı-beyazlı forma ile 1. Lig'de yer almak olduğunu söyleyen Canberk Dilaver, "Bende tıpkı Ercan ve Celil ağabeylerim gibi Samsunspor'da efsane olmak istiyorum. Bunun için buradayım. İnşallah bu hedefime de ulaşacağım" dedi. İkinci imza töreni Ümraniyespor forması giyen orta saha oyuncusu Samet Asatekin ile iki yıllık olarak yapıldı.
    1. 23.6.2018 02:50
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:50
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