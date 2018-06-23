Samsun tam gaz!
Kırmızı-beyazlılar eski futbolcuları Canberk Dilaver ile Ümraniyesporlu Samet Asatekin’e imza attırdı.
1 GÜNDE 2 İMZA
Hedefinin kırmızı-beyazlı forma ile 1. Lig'de yer almak olduğunu söyleyen Canberk Dilaver, "Bende tıpkı Ercan ve Celil ağabeylerim gibi Samsunspor'da efsane olmak istiyorum. Bunun için buradayım. İnşallah bu hedefime de ulaşacağım" dedi. İkinci imza töreni Ümraniyespor forması giyen orta saha oyuncusu Samet Asatekin ile iki yıllık olarak yapıldı.
- 23.6.2018 02:50
- Güncelleme: 23.6.2018 02:50
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Toplam 1
Yorum
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