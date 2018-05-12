Gaziantepspor'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi

    Gaziantepspor'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi

    'da bu yıl üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda adayların oy oranı eşit çıkınca, yeni başkan yazı tura yapılarak belirlendi.

    'da bu yıl üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda adayların oy oranı eşit çıkınca, yeni başkan yazı tura yapılarak belirlendi.

    Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu 9 Mayıs'da yapılması kararı alınmış, çoğunluk sağlanamayınca bugün yapılması kararı alınmıştı. Tesisleri'nde yapılan kongre saat 15.30 sıralarında başladı. Kongrede seçimde aday olan Mehmet Kızıl ve başkanlığa aday oldu. Toplam 104 kişinin katıldığı kongrede her iki aday da 52 oy alınca başkan seçilemedi. Tüzükte bu tür durumlar için belirgin bir madde olmadığı için divan kurulu kararıyla yazı-tura yapıldıktan sonra yeni başkan Hasan Şahin oldu.
    1. 12.5.2018 18:49
    2. Güncelleme: 12.5.2018 19:11
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