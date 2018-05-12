Gaziantepspor'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi
Gaziantepspor'da bu yıl üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda adayların oy oranı eşit çıkınca, yeni başkan yazı tura yapılarak belirlendi.
Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu 9 Mayıs'da yapılması kararı alınmış, çoğunluk sağlanamayınca bugün yapılması kararı alınmıştı. Celal Doğan Tesisleri'nde yapılan kongre saat 15.30 sıralarında başladı. Kongrede seçimde aday olan Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin başkanlığa aday oldu. Toplam 104 kişinin katıldığı kongrede her iki aday da 52 oy alınca başkan seçilemedi. Tüzükte bu tür durumlar için belirgin bir madde olmadığı için divan kurulu kararıyla yazı-tura yapıldıktan sonra yeni başkan Hasan Şahin oldu.
- 12.5.2018 18:49
- Güncelleme: 12.5.2018 19:11
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G.Saray’ı bırakma
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Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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