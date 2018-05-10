İbrahim Özkul: "Yol haritamızı çizeceğiz"

Özkul, yaptığı açıklamada, bu sezon Süper Lig hedefine ulaşamadıkları için üzüntülü olduklarını belirtti.

Yeni sezonda da aynı hedef ve amaç için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Özkul, "Önümüzdeki günlerde yol haritamızı çizeceğiz. Birkaç gün sonra yönetim kurulu olarak toplanıp yeni sezonu planlayacağız. Önümüzde zaman var, her sezon olduğu gibi bu sezon da bütçeyi tespit edip buna göre planlama yapacağız." diye konuştu.

Özkul, teknik direktör Metin Diyadin'in şu anda Avrupa'da olduğunu aktararak, "Takip ettiğimiz bazı futbolcular vardı, hocamız da bu oyuncuları izleyerek değerlendirecek. Daha sonra da gerekli girişimleri yapacağız." ifadelerini kullandı.