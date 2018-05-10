İbrahim Özkul: "Yol haritamızı çizeceğiz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, birkaç gün sonra yönetim kurulu olarak toplanıp yeni sezonu planlayacaklarını söyledi.
Özkul, yaptığı açıklamada, bu sezon Süper Lig hedefine ulaşamadıkları için üzüntülü olduklarını belirtti.
Yeni sezonda da aynı hedef ve amaç için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Özkul, "Önümüzdeki günlerde yol haritamızı çizeceğiz. Birkaç gün sonra yönetim kurulu olarak toplanıp yeni sezonu planlayacağız. Önümüzde zaman var, her sezon olduğu gibi bu sezon da bütçeyi tespit edip buna göre planlama yapacağız." diye konuştu.
Özkul, teknik direktör Metin Diyadin'in şu anda Avrupa'da olduğunu aktararak, "Takip ettiğimiz bazı futbolcular vardı, hocamız da bu oyuncuları izleyerek değerlendirecek. Daha sonra da gerekli girişimleri yapacağız." ifadelerini kullandı.
- 10.5.2018 14:38
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Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
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Toplam 31
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Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
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