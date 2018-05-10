İbrahim Özkul: "Yol haritamızı çizeceğiz" – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Yol haritamızı çizeceğiz"

    İbrahim Özkul: "Yol haritamızı çizeceğiz"

    1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı , birkaç gün sonra yönetim kurulu olarak toplanıp yeni sezonu planlayacaklarını söyledi.

    Özkul, yaptığı açıklamada, bu sezon hedefine ulaşamadıkları için üzüntülü olduklarını belirtti.

    Yeni sezonda da aynı hedef ve amaç için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Özkul, "Önümüzdeki günlerde yol haritamızı çizeceğiz. Birkaç gün sonra yönetim kurulu olarak toplanıp yeni sezonu planlayacağız. Önümüzde zaman var, her sezon olduğu gibi bu sezon da bütçeyi tespit edip buna göre planlama yapacağız." diye konuştu.

    Özkul, teknik direktör 'in şu anda Avrupa'da olduğunu aktararak, "Takip ettiğimiz bazı futbolcular vardı, hocamız da bu oyuncuları izleyerek değerlendirecek. Daha sonra da gerekli girişimleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 10.5.2018 14:38
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