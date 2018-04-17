"Her maca 3 puan için çıkıyoruz" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    "Her maca 3 puan için çıkıyoruz"

    "Her maca 3 puan için çıkıyoruz"

    Giresunspor Asbaşkanı Kazancıoğlu, zaferinin kendileri için önemli bir moral olduğunu belirterek “Kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Giresun her maça 3 puan için çıkar” dedi

    1. Lig'in 31. haftasında önceki gün sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yenen Akın Çorap Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Dört maç sonra kazanmak bizi biraz da olsa rahatlattı" dedi. Kazancıoğlu, önemli bir maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek puan sıralaması açısından kritik bir galibiyet aldıklarını belirtti. Kazancıoğlu, "Dört maç sonra kazanmak bizi biraz da olsa rahatlattı. Bu ligde maç kazanılmadığı takdirde her türlü sıkıntıya her takım açık. Bu galibiyet bunun için önemliydi" değerlendirmesinde bulundu. Kazancıoğlu, kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini ifade edip, "Giresunspor tüm maçlara galibiyet parolasıyla çıkar. Kalan maçlarda galibiyet için mücadele edeceğiz. Bu sene istediğimiz yerde değiliz ancak ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

    ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK
    Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , ligin 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçla ilgili, "Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır" dedi. Sözeri, hafta sonu Altınordu ile yapılan maçta takım olarak ne kadar istekli olduklarını gösterdiklerini söyledi. Performansları nedeniyle futbolcuları kutlayan Sözeri, son haftalarda bazı kesimlerin oyun tarzına yönelik eleştirileri olduğunu ancak artık geri dönüşü olmayan maçlar için sahaya çıkıldığını, bu yüzden iyi futboldan ziyade sonuca gidecek oyun tarzı benimsendiğini vurguladı. Ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatan Sözeri, şöyle konuştu: her zaman nasip olmaz "Bu 3 maçın en zorunu bu hafta deplasmanda oynayacağız. Ankaragücü ile yapacağımız maç, iki taraf için de ilk ikiye kalabilmek adına tam bir final. Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır. Bu tarz maçlar her zaman her futbolcuya ve her camiaya nasip olmaz. Bu maçı özel bir maç olarak nitelendirip ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kendimize yakışır bir maç çıkaracağız. Eğer Ankara'dan 3 puanla dönersek yolumuzun çok güzel olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hazırlanıp ona göre maça çıkacağız."

    FUTBOL KONUŞULSUN
    Maçı kazanmak istediklerini belirten Sözeri, sağduyu çağrısında bulunarak, "Ankaragücü maçının, hakemin konuşulmadığı, bol pozisyonun konuşulduğu, futbolun güzelliklerinin anlatıldığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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