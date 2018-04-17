"Her maca 3 puan için çıkıyoruz"
Giresunspor Asbaşkanı Kazancıoğlu, Balıkesir zaferinin kendileri için önemli bir moral olduğunu belirterek “Kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Giresun her maça 3 puan için çıkar” dedi
ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK
Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçla ilgili, "Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır" dedi. Sözeri, hafta sonu Altınordu ile yapılan maçta takım olarak ne kadar istekli olduklarını gösterdiklerini söyledi. Performansları nedeniyle futbolcuları kutlayan Sözeri, son haftalarda bazı kesimlerin oyun tarzına yönelik eleştirileri olduğunu ancak artık geri dönüşü olmayan maçlar için sahaya çıkıldığını, bu yüzden iyi futboldan ziyade sonuca gidecek oyun tarzı benimsendiğini vurguladı. Ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatan Sözeri, şöyle konuştu: her zaman nasip olmaz "Bu 3 maçın en zorunu bu hafta deplasmanda oynayacağız. Ankaragücü ile yapacağımız maç, iki taraf için de ilk ikiye kalabilmek adına tam bir final. Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır. Bu tarz maçlar her zaman her futbolcuya ve her camiaya nasip olmaz. Bu maçı özel bir maç olarak nitelendirip ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kendimize yakışır bir maç çıkaracağız. Eğer Ankara'dan 3 puanla dönersek yolumuzun çok güzel olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hazırlanıp ona göre maça çıkacağız."
FUTBOL KONUŞULSUN
Maçı kazanmak istediklerini belirten Sözeri, sağduyu çağrısında bulunarak, "Ankaragücü maçının, hakemin konuşulmadığı, bol pozisyonun konuşulduğu, futbolun güzelliklerinin anlatıldığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:25
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
-
Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
"Her maca 3 puan için çıkıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.