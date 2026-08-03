Werder kancası

Felix Uduokhai'ye Alman kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bundesliga'ya yeniden yükselen Schalke 04'ün gündemine gelen 28 yaşındaki stoper için bu kez de Werder Bremen'in devreye girdiği aktarıldı. Schalke ile maaş konusunda uzlaşamayan Uduokhai'nin, Bremen temsilcisi ile görüşmelerinde
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Felix Uduokhai'ye Alman kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bundesliga'ya yeniden yükselen Schalke 04'ün gündemine gelen 28 yaşındaki stoper için bu kez de Werder Bremen'in devreye girdiği aktarıldı. Schalke ile maaş konusunda uzlaşamayan Uduokhai'nin, Bremen temsilcisi ile görüşmelerinde