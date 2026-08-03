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Haberler Beşiktaş Ndidi sevinci

Ndidi sevinci

Beşiktaş iki günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda oynayacağı Hradec Kralove maçının hazırlıklarına start verdi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Ndidi takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Ndidi sevinci
Beşiktaş iki günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda oynayacağı Hradec Kralove maçının hazırlıklarına start verdi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Ndidi takımla birlikte çalıştı.
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