Ndidi sevinci

Beşiktaş iki günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda oynayacağı Hradec Kralove maçının hazırlıklarına start verdi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Ndidi takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş iki günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda oynayacağı Hradec Kralove maçının hazırlıklarına start verdi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Wilfried Ndidi takımla birlikte çalıştı.