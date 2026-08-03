İtaliano’nun prensi Salih

Siyah beyazlı kulübe çok kısa sürede adapte olan yeni transfer Salih Özcan, Beşiktaş'ın en büyük kazanımlarından biri oldu. Hırsı ve mücadele gücüyle takım savunmasına önemli katkı veren milli futbolcu, Orkun Kökçü'nün hücumdaki performansının daha da artmasını sağladı. Vincenzo İtaliano'nun Hradec Kralove maçında ön liberoda tercihini Salih Özcan'dan yana kullanması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Siyah beyazlı kulübe çok kısa sürede adapte olan yeni transfer Salih Özcan, Beşiktaş'ın en büyük kazanımlarından biri oldu. Hırsı ve mücadele gücüyle takım savunmasına önemli katkı veren milli futbolcu, Orkun Kökçü'nün hücumdaki performansının daha da artmasını sağladı. Vincenzo İtaliano'nun Hradec Kralove maçında ön liberoda tercihini Salih Özcan'dan yana kullanması bekleniyor.