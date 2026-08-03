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Haberler Beşiktaş Chabot sabırsız

Chabot sabırsız

Jeff Chabot, Beşiktaş formasını giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. İtaliano'nun 1 numaralı tercihi olan Fransız asıllı Alman stoper için Stuttgart'la bonservis pazarlığı devam ediyor. Arada farkın azaldığı öğrenilirken, Kartal 10 milyon euro bedelle transferi noktalamayı planlıyor. Kulüplerin el sıkışması halinde tecrübeli savunmacı imza için İstanbul'a davet edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Chabot sabırsız
Jeff Chabot, Beşiktaş formasını giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. İtaliano'nun 1 numaralı tercihi olan Fransız asıllı Alman stoper için Stuttgart'la bonservis pazarlığı devam ediyor. Arada farkın azaldığı öğrenilirken, Kartal 10 milyon euro bedelle transferi noktalamayı planlıyor. Kulüplerin el sıkışması halinde tecrübeli savunmacı imza için İstanbul'a davet edilecek.
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