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Haberler Beşiktaş Angelo önerisi

Angelo önerisi

U23 kontenjanına oyuncu arayışındaki siyah beyazlı yönetime Al Nassr'da forma giyen Angelo önerildi. 21 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat hakkında son kararı teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun vereceği belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan genç sambacının kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Angelo önerisi
U23 kontenjanına oyuncu arayışındaki siyah beyazlı yönetime Al Nassr'da forma giyen Angelo önerildi. 21 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat hakkında son kararı teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun vereceği belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan genç sambacının kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.
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