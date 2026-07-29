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Haberler Beşiktaş Eljif sürprizi

Eljif sürprizi

Beşiktaş orta sahaya takviye düşünürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların bonservisi RB Leipzig’de olan ve Napoli’nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı 26 yaşındaki Eljif Elmas’ı istediği iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Eljif sürprizi

Siyah-beyazlılar orta saha transferi kapsamında Eljif Elmas'ı listesine dahil etti. İtalya'da yayın yapan Sportmediaset'te yer alan haberde; 2025-2026 sezonunda Napoli'de kiralık oynayan ve bonservisi Alman ekibi RB Leipzig'de olan 26 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın istediği öne sürüldü. Napoli'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı ve bu nedenle Kartal'ın elinin güçlendiği savunuldu. Kuzey Makedonyalı yıldızın da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Eljif'in Beşiktaş'la görüşmeye hazır olduğu bildirildi. 13 milyon euro piyasa değeri olan yıldız orta sahanın RB Leipzig'le 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

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