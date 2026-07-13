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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard Dünya Kupası'na damga vurdu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard Dünya Kupası'na damga vurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Leandro Trossard heyecanı yaşanıyor. Yıldız ismin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenirken Belçikalı futbolcu son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'na resmen damga vurdu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard Dünya Kupası'na damga vurdu!

Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için artık geri sayıma geçti. Taraftarların büyük bir heyecanla transferini beklediği 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren Trossard, dev turnuvada takımının en etkili oyuncusu olarak dikkat çekti. İstatistiksel bazda De Bruyne, Lukaku ve Doku gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak Belçika'nın en iyi oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, Kara Kartal'a çok şey katacak.

YILDIZLARI SOLLADI

Turnuva öncesinde fiziksel durumu ve performansı nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, kafalardaki şüpheleri sahadaki oyunuyla izale etti.

Trossard sol baldırındaki sakatlığına rağmen performansını zirveye taşımayı başardı. Dünya Kupası'nda 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı sunan Belçikalı maestro, 17 gol pozisyonu yaratma ve 39 tehlikeli pas istatistiğiyle Mbappe, Olise, Wirtz gibi önemli yıldızları sollayıp zirvede yer aldı. Ünlü yıldız, Orkun ile birlikte Beşiktaş'ın saha içi lideri olacak.

SENEGAL MAÇINDA TAKIMI ATEŞLEDİ

Leandro Trossard, kendini 'işler yolunda gitmediğinde takıma ateşlendiren, sessiz ve kazanma odaklı bir lider' olarak tanımlıyor. Senegal karşısında Belçika skor olarak 2-0 geriye düştüğünde takım arkadaşlarını ayağa kaldıran, sahada kaptan Tielemans ile bile kazanma hırsı yüzünden tartışmaktan çekinmeyen oyuncu, tam bir reaksiyon uzmanı olarak görülüyor.

TROSSARD BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA

Dünya Kupası'nda İspanya'ya 2-1 yenilerek dev organizasyona havlu atan Belçika'da Trossard ülkesine döndü. Belçika'da yaşayan siyah beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektiren 31 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldı. Görüşmelerin sözleşmenin son detayları ve bonus maddeleri üzerinden devam ettiği aktarıldı.

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