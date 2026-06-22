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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Frank Anguissa ısrarı!

Beşiktaş'tan transferde Frank Anguissa ısrarı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Frank Anguissa ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde Frank Anguissa ısrarı!

Napoli forması giyen Frank Anguissa'nın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olan Kamerunlu orta, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde.

Takvim'in haberine göre; siyah-Beyazlı yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusunu kadroya katmak için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede Anguissa'yı takımda görmeyi istediğini ilettiği öne sürüldü. 1.84 boyundaki güçlü orta saha, hem savunma hem de hücum yönüyle öne çıkarken, ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

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