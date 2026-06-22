Glasgow Rangers, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun 'takımda kalsın' raporunu verdiği Vaclav Cerny'yi renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtı. Football Insider'da yer alan ve eski kulüp yöneticisi Keith Wyness tarafından aktarılan habere göre, Rangers yönetimi, Çekyalı kanat oyuncusunu yaz transfer döneminde mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarında İskoç devinin Cerny'nin bonservisi için 5 milyon sterlin tutarında bir bedeli gözden çıkardığı ve bu bütçeyi onayladığı ifade edildi.

15 GOLE ETKİ ETTİ

Siyah beyazlı formayla Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Vaclav Cerny'nin sezonun ikinci yarısında performansında dalgalanmalar görülmüştü. İlk 11'de forma giymekte zorlanan 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 34 maçta 7 kez ağları havalandırdı. 8 de asist yapan Çekyalı sağ kanat, 15 gole direkt etki etti.