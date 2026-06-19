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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Djibril Sow hamlesi!

Beşiktaş'tan Djibril Sow hamlesi!

İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Sevilla forması giyen Djibril Sow’u kadrosuna katmak için harekete geçti. Kartal’ın La Liga ekibine bonuslarla birlikte 7 milyon euro’luk teklif sunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan Djibril Sow hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Orta sahaya iki yönlü oyuncu arayışına giren siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim daha geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Kara Kartal, futbol kariyerini İspanya ekibi Sevilla'da sürdüren Djibril Sow için resmi girişimde bulundu. Ficheiro'nun haberinde, Serdal Adalı yönetiminin İsviçreli oyuncu için yaptığı teklif de aktarıldı.

GARANTİ ÖDEME TALEBİ

Beşiktaşlı yetkililer, La Liga temsilcisine 29 yaşındaki orta saha için 5 milyon euro'yu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya ulaşabilecek teklif sundu. Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Endülüs ekibinin ise bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği belirtildi. Kulübüyle olan mukavelesi 30 Haziran 2029'da sona erecek olan Djibril Sow, İsviçre Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor

HOCASI RAZI DEĞİL

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza, Djibril Sow'un takımdan ayrılmasına razı değil. 53 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcunun nihai kararı kendi vereceği belirtildi. Endülüs ekibi sürecin temmuz ayındaki sağlık kontrolleri başlamadan önce netleşmesini istiyor.

9 GOLE ETKİ ETTİ

Djibril Sow, Sevilla'da geçen sezon 33'ü La Liga, 2'si Kral Kupası olmak üzere toplam 35 karşılaşmada forma şansı buldu. Söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle 9 gole doğrudan etki eden 29 yaşındaki orta sahanın Transfermarkt verilerine göre değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

PRES OYUNUNA YATKIN

İsviçreli futbolcu atletik yapısı ve fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Vincenzo İtaliano'nun Beşiktaş'ta uygulamak istediği pres oyunu için biçilmiş kaftan. Rakip atakları kesme, ikinci topları çalma konusunda başarılı olan Sow, geçişlerde takımının hızlı hücuma çıkmasını sağlayabiliyor. İsviçreli yıldız kilit pas, gol ve asist konusunda ise elit seviyede değil.

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