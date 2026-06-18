Beşiktaş'tan transferde Alexander Nübel hamlesi!

Yeni sezonda kaleyi güven verecek tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş, rotasını Bundesliga'ya (Almanya Ligi) çevirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetim kanadıyla gerçekleştirdiği zirvede kadroda görmek istediği eldivenleri bir rapor halinde sunmuştu. Bu doğrultuda yürütülen gizli çalışmalar neticesinde, Alman devi Bayern Münih'le 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alexander Nübel transfer listesine dahil edildi.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA

Alexander Nübel meslektaşları Oliver Baumann ve Manuel Neuer ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Panzerlerin Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaleyi Neuer korumuştu. 3 kez Almanya Milli Takımı'nda forma şansı bulan Nübel, son olarak 30 Mart 2026'da Gana ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Almanya Milli Takımı'nın da 2. kalecisi olarak görev yapan 29 yaşındaki file bekçisi için siyah-beyazlılar düğmeye bastı. Yönetimin, başarılı kalecinin menajeriyle ve kulübüyle resmi görüşmeleri gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği öğrenildi. Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren deneyimli eldiven, Bundesliga'da 34 maçta forma şansı bulurken 11 karşılaşmada kalesini gole kapadı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

12 MİLYON EURO

Stuttgart kulübü, Alexander Nübel için Bayern Münih'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki file bekçisi, 2020 yılı yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Schalke 04'ten Bayern Münih'e transfer olmuştu.