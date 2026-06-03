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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Salih Özcan hedefi! Süper Lig'de oynamak istiyor

Beşiktaş'ın Salih Özcan hedefi! Süper Lig'de oynamak istiyor

Orta sahasına takviye isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan’ı takip ediyor. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldızla görüşmeler sürüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ın Salih Özcan hedefi! Süper Lig'de oynamak istiyor

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta sahada Salih Özcan'ı ilk sıraya aldı. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan deneyimli orta sahayı gözüne kestirdi. 28 yaşındaki fuıtbolcu ile ilk temaslar gerçekleşti. Kadrodaki yerli rotasyonuna önem veren ve gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralına göre hareket eden Beşiktaş, Salih Özcan transferine önem veriyor. A Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak tecrübeli orta saha için çalışmalar devam edecek. Salih Özcan'ın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

YERLİ VE MİLLİ ORTA SAHA

Siyah-beyazlılarda Salih Özcan'ın transferiyle beraber orta sahada yerli bir rotasyon kurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta yeni sezonda orta sahada 6 numarada Salih Özcan ve 8 numarada Orkun Kökçü'nün olması planlanıyor. Böylece Kartal'da orta sahanın milli yıldızlardan oluşması amaçlanıyor.

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