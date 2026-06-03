Beşiktaş'ın Salih Özcan hedefi! Süper Lig'de oynamak istiyor

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta sahada Salih Özcan'ı ilk sıraya aldı. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan deneyimli orta sahayı gözüne kestirdi. 28 yaşındaki fuıtbolcu ile ilk temaslar gerçekleşti. Kadrodaki yerli rotasyonuna önem veren ve gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralına göre hareket eden Beşiktaş, Salih Özcan transferine önem veriyor. A Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak tecrübeli orta saha için çalışmalar devam edecek. Salih Özcan'ın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

YERLİ VE MİLLİ ORTA SAHA

Siyah-beyazlılarda Salih Özcan'ın transferiyle beraber orta sahada yerli bir rotasyon kurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta yeni sezonda orta sahada 6 numarada Salih Özcan ve 8 numarada Orkun Kökçü'nün olması planlanıyor. Böylece Kartal'da orta sahanın milli yıldızlardan oluşması amaçlanıyor.