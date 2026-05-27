Beşiktaş'ta Agustin Rossi sesleri! Teklife sıcak bakıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi kaleci transferi için önemli isimlerle dirsek teması halinde. Kara Kartal'da gündeme gelen son isim ise Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Agustin Rossi.

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-beyazlı kurmaylar, tecrübeli kaleci için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak. 2023 yılından beri Flamengo'da forma giyen, 1.93 mt. boyundaki Arjantinli kalecinin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 30 maçta forma giyen Rossi, kalesinde 29 gol görürken 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rossi için Beşiktaş Yönetimi'nin kapıyı 7 milyon euro'dan açması bekleniyor.