Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Milton Delgado sürprizi!

Arjantin basınının haberine göre Beşiktaş yönetimi, Boca Juniors’ta forma giyen 20 yaşındaki Milton Delgado’yu yakın takibe aldı. Potansiyeli yüksek olan genç ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2029’da sona erecek. İşte transferde kritik tarih...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'le yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, futbol direktörlüğüne Önder Özen'i getirdi. 56 yaşındaki futbol adamının koordinatörlüğünde transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Orta sahaya savunma yönü güçlü, dinamik ön libero takviyesi yapmayı planlayan Kartal'ın Arjantin devi Boca Juniors'ta forma giyen Milton Delgado'yu yakın markaja aldığı belirtildi.

DİNAMİK ORTA SAHA

Arjantin basınından gazeteci Ezequiel Sosa'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Boca forması giyen 20 yaşındaki orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Kadroda gençleştirme operasyonuna giden Beşiktaşlı kurmaylar, Arjantinli ön liberoyu potansiyeli yüksek olduğu için transfer listesine dahil etti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Milton Delgado'nun geleceği ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.

INTER'İN DE RADARINDA

Arjantinli genç orta sahanın transferinde siyah-beyazlı kulübün güçlü rakipleri bulunuyor. Milton Delgado'nun durumunu, bu sezon Serie A'da (İtalya Ligi) mutlu sona ulaşan Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İnter'in yanı sıra Premier Lig temsilcisi Bournemouth'un da yakından takip ettiği belirtildi.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Boca'nın altyapısından yetişen oyuncular, genellikle Avrupa'nın elit takımlarında forma giyiyor. Milton Delgado da sarı-lacivertli kulübün yetiştirdiği ve çok şeyler beklediği gençlerden biri. 20 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

