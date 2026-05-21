İstikrar abidesi Orkun

SÜPER Lig'de sezonu 4'üncü sırada bitiren Beşiktaş'ta toplam 37 farklı futbolcu forma şansı buldu. Ligde 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan ve toplam 2485 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın en çok süre alan ismi olarak dikkati çekti. Kaptanı 25 karşılaşmada 2250 dakika ile kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti. Takımın en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan kaleci Mert Günok oldu. Şu an 37 yaşında olan deneyimli eldiven 8 müsabakada 720 dakika süre kaldı.