Altay Bayındır Beşiktaş'a gelecek mi? Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından transfer çalışmaları devam ediyor. Ersin Destanoğlu'nun ve kiralık olarak takıma katılan Devis Vasquez'in sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bir kaleci arayışında olan siyah-beyazlıların, transferde adı uzun süredir Altay Bayındır ile anılıyordu.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Altay transferindeki son durumu duyurdu. Milli kalecinin bu yaz Manchester United'dan ayrılma ihtimalinin olduğunu açıklayan Romano, Beşiktaş'ın da hala ilgilendiğini ancak transferin siyah-beyazlı ekibe yeni gelecek teknik direktöre bağlı olduğunu vurguladı.

