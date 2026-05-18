Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan transferde Pavlidis hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Pavlidis hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklıkları ile dolu bir sezonu geride bırakan siyah-beyazlılar, yeni sezonda transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor. Transfer operasyonlarını bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı'nın forvet takviyesinde rotayı Madrid'e kırdığı öğrenildi. Başkan Adalı'nın ezeli rakip Fenerbahçe'nin de yakın takibinde bulunan Yunan golcü Vangelis Pavlidis için İspanya'nın başkentinde ilk resmi hamleyi yaptığı ileri sürüldü.

FIFA İZNİ ALINDI

Kaptan Orkun Kökçü'nün babası ve menajeri Halis Kökçü, önce Benfica Başkanı Rui Costa ile Serdal Adalı'yı buluşturdu. Yunan golcüye talip olduklarını ileten siyah-beyazlı kulübün başkanı, Rui Costa'dan Pavlidis ile görüşmek için FIFA iznini aldı. Bu buluşmadan sonra Pavlidis'in menajeri Arturo Canales, Halis Kökçü ve Başkan Adalı ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Pavlidis transfere yeşil ışık yaktığı takdirde iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları başlayacak.

TEKLİF BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetiminin golleriyle Portekiz Ligi'ni sallayan Vangelis Pavlidis'e yapacağı teklif belli oldu. Siyah-beyazlı yönetimin 27 yaşındaki Yunan golcüye ilk aşamada 20 milyon euro garanti ücret ve performans bonuslarıyla desteklenen dev bir paket sunacağı aktarıldı. Kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

36 GOLLÜK MÜTHİŞ KATKI

Yunan golcü "skorer" kimliğiyle Benfica'da önemli işlere imza attı. Bu sezon forma istikrarıyla dikkat çeken Pavlidis, 5 ayrı kulvarda 53 maçta süre alırken, 30 kez ağları salladı. 6 kez de gol pası veren 27 yaşındaki forvet, kırmızı-beyazlı takımın tam 36 golüne katkıda bulunarak otoritelerin beğenisini kazandı.

RAKİPLER GÜÇLÜ

Pavlidis'i kadrosuna dahil etmek için Beşiktaş yönetimi güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda. Fenerbahçe'nin markajındaki 27 yaşındaki Yunan golcünün durumunu Premier Lig'in elit kulüpleri Manchester United, Newcastle United ve Chelsea'nin de yakından izlediği ifade ediliyor.

