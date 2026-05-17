Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz Tesisleri’nin açılışı yapıldı. Başkan Serdal Adalı, “Altyapıya yapılan en büyük yatırımı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi

Kartal'a süper tesis

Beşiktaş JK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Serdal Adalı, "Beşiktaşımız özkaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla bu alanda Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. İşte bu amaç ve ilke doğrultusunda Sancaktepe 15 Temmuz Tesislerimizi hayata geçiriyor, Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğine silinmez bir imza atıyoruz. Ve şanlı tarihimizde altyapıya yapılan en büyük yatırımı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2500 tribün kapasiteli 15 Temmuz Stadı'nın yanı sıra Şehit Selim Topal Spor Kompleksi'ni de projeye dahil ettik" diye konuştu.

BAKAN BAK: ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesisin açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Bu tesiste nice şampiyonlar, nice başarılı futbolcular yetişecek. Türk futboluna hizmet edecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türkiye şampiyonu olan U16 takımını tebrik ediyoruz. Kartal Yuvası hayırlı olsun diyoruz. Şampiyon Beşiktaş'a başarılar diliyoruz" diye konuştu.

