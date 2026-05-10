Kaleci Ersin'den tam 4 kurtarış

Ersin Destanoğlu Trabzonspor karşısında kalesinde devleşmesine rağmen 2-1'lik mağlubiyete mani olamadı. 4 kritik kurtarışa imza atan 25 yaşındaki file bekçisi, Sofascore verilerine göre derbiyi 8.1 puanla tamamladı. Siyah-beyazlı eldiven 90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı. Yönetimin henüz sözleşme yenilemediği Ersin'in durumunu Belçika ekibi Club Brugge yakından takip ediyor.
10 Mayıs 2026 06:50
