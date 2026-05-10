40 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Siyah-beyazlı takım bu sezon derbilerde aldığı sonuçlarla taraftarlarını kahretti. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2 kez mağlup olan Beşiktaş, Galatasaray'la RAMS Park'ta oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Tüpraş Stadı'nda rakibine 1-0 mağlup olan Kartal, Trabzonspor'un da bileğini bükemedi. Trabzon'da rakibiyle 3-3 berabere kalan Kartal, rakibine 2-1 yenildi. 40 yıl sonra Beşiktaş derbi kazanamadan sezonu tamamladı.