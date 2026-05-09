İstediğim yerdeyim

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş

Beşiktaş’ta ayrılık iddiaları çıkan Cerny, sosyal medyadan yanıt verdi. Çekyalı yıldız, “Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum! Ve tam olarak olmak istediğim yerdeyim” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ın Çekyalı yıldızı Vaclav Cerny, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Son dönemde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıldız oyuncuyu yedek bırakması ve sık sık oyundan alması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekerken, Çekyalı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Özellikle ailesiyle ilgili yaşadığı sorunların performansını etkilediği ve yönetimden ayrılık talebinde bulunduğu iddiaları gündem olmuştu.

Cerny ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu haberleri sert bir dille yalanladı. Tecrübeli kanat oyuncusu paylaşımında, "Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum! Ve tam olarak olmak istediğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

