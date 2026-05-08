U17 takımı çok farklı: 4-0

U17 Gelişim Ligi Playoff 4'üncü tur maçında Beşiktaş U17 Takımı, Çaykur Rizespor U17 Takımı'na gol yağdırdı: 4-0. Siyah-beyazlılar, Gölbaşı Mogan 1 No'lu sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 2-0 önde tamamladı. Beşiktaşlı gençleri farklı galibiyete götüren golleri Yunus Eymen Eğri (2) ile Emir Eymen Çiçekli (2) kaydetti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
