TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Asencio teklifi!

Savunmada yapılan bireysel hatalardan bu sezon Trendyol Süper Lig'de kalesinde çok sayıda gol gören Beşiktaş, bu bölgeye 'nokta atışı' takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Emmanuel Agbadou'ya partner arayışındaki siyah-beyazlı yönetim, Lens forması giyen Malang Sarr'dan sonra La Liga devi Real Madrid'in genç oyuncusu Raul Asencio'yu da transfer listesine dahil etti. Fichajes'te yer alan habere göre, Kartal 23 yaşındaki stoper için eflatun- beyazlılarla görüşmelere başladı.

EVERTON DA DEVREDE

Haberde ayrıca genç savunmacı için Real Madrid'e 20 milyon euro seviyesinde bir teklif sunulduğu iddia edildi. Potansiyeli yüksek olan ve gelecek vaat eden Raul Asencio ile sadece Beşiktaş'ın ilgilenmediği, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton'ın da İspanyol yıldız için devrede olduğu kaydedildi. Madrid temsilcisinin tavrı, şu anda transferin önünde en büyük mani olarak duruyor. Real Madrid'in bonservis beklentisinin 40 milyon euro olduğu ileri sürülüyor.

3 GOLLÜK KATKI

İspanyol stoperin Real Madrid'le 2031 yılına kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor. La Liga devinin altyapısından yetişen ve piyasa değeri 25 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 4 farklı kulvarda 31 karşılaşmada forma şansı buldu. La Liga'da 2 kez ağları havalandıran Asencio'nun Şampiyonlar Ligi'nde de 1 asisti bulunuyor.

DİRENÇLİ VE GÜÇLÜ

Raul Asencio hem savunma hem de topu oyuna sokmada modern futbolun beklentilerine uyum sağlayabilecek profilde bir oyuncu. Genç yaşında dünyanın en büyük kulübünde forma giymesine rağmen öz güveni ve soğukkanlı yapısıyla baskıyı kaldırması beğeni topluyor. İkili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek olan İspanyol futbolcu, dirençli ve güçlü bir savunmacı portresi çiziyor.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Raul Asencio ile ilgili çıkan iddiaların medyaya yansıması taraftarları heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, Serdal Adalı yönetiminin gelecek sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da ses getirecek iddialı bir kadro kurmasını bekliyor. Taraftarların çoğu, İspanyol savunmacının Beşiktaş'a güç katacağı görüşünde.