Önder Özen iddiası geldi

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Önder Özen'in sportif direktörlük konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Dün öğle saatlerinde ortaya atılan iddia üzerine siyah-beyazlı taraftarlar çeşitli yorumlarda bulunurken, akşam saatlerine doğru hem başkan Adalı'ya yakın kaynaklar, hem de Önder Özen'in yakın çevresi böyle bir anlaşmanın olmadığı yönünde beyanatlar verdi. Önder Özen 2013- 20014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapmıştı.