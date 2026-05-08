İlle de Milot Rashica

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Milot Rashica'ya Süper Lig'den sürpriz talip çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in 29 yaşındaki sağ kanadı kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu için Başakşehir'in 3.5 milyon euro seviyesinde bir teklif yapacağı ileri sürüldü. Beşiktaşlı yetkililerin bu rakama sıcak baktığı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

SADECE 2 GOL ATABİLDİ

Milot Rashica'nın siyah-beyazlı takıma katkısının çok sınırlı olduğunu istatistiksel veriler bariz biçimde ortaya koyuyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 33 karşılaşmada boy gösteren Kosovalı futbolcu, yalnızca 2 kez ağları sallayabildi. Beşiktaşlı taraftarların çoğu, performansıyla beklentilerin uzağında kalan Rashica ile yolların ayrılması görüşünde.