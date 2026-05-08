Felix Uduokhai yolcu

Gelecek sezon Beşiktaş'ta savunmada köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemine gelen Felix Uduokhai ile vedalaşılacak. Alman stoperin Bundesliga'dan talipleri var. Siyah- beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli stoper Tiago Djalo ile ilgili nihai kararın henüz verilmediği kaydedildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
