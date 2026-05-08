Derbi mesaisi basladı

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Oyuncuların moralsiz olması dikkat çekti. Konyaspor karşısında forma giyen futbolcular salonda yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular kondisyon çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından şut idmanıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
VACLAV CERNY DÖNÜYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturttuğu Vaclav Cerny, taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrası son bölümde oyuna dahil edilmişti. Çekyalı yıldızın Trabzonspor derbisinde sağ kanatta görev yapması bekleniyor. 28 yaşındaki sağ kanat Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 28 maçta 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi.