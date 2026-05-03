Takvim belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürürse UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak. Bu senaryoda Kartal ilk Avrupa sınavını 20 Ağustos’ta oynayacak
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Siyah-beyazlı takım Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi halinde Avrupa macerasına çok daha avantajlı bir tarihte başlayacak. Takvime göre kupada elde edilecek zafer, Beşiktaşlı oyuncuların tatil süresini uzatacak. Kartal bu senaryoda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkını elde edecek. Siyah-beyazlı takımın 2026-2027 sezonundaki ilk Avrupa karşılaşması 20 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Beşiktaş kupayı alamazsa ligde dördüncü olduğu için UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Bu durumda bu organizasyonda 2'nci eleme turu maçını 23 Temmuz 2026'da oynayacak.