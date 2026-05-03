Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Orsolini'ye kanca

Orsolini'ye kanca

Beşiktaşlı kurmaylar Bologna forması giyen 29 yaşındaki Riccardo Orsolini’yi listesine dahil etti. Siyah-beyazlı yetkililer bugün oynanacak Bologna-Cagliari maçında İtalyan yıldızı tribünden takip edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Orsolini'ye kanca

Kanatlardan bu sezon fazla verim alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Kiralık olarak forma giyen ve son dönemde adeta yokları oynayan Cengiz Ünder'e veda edilecek. Satın alma opsiyonu 17 milyon euro olan Jota Silva ile yollar ayrılacak. Bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine gelen son oyuncu ise Bologna forması giyen Riccardo Orsolini oldu.

SCOUT EKİBİ İŞBAŞINDA

A Spor'da yer alan habere göre; 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, transfer listesine dahil edildi. Siyah-beyazlıların scout ekibi, İtalyan ekibinin Serie A'da bugün oynayacağı Cagliari karşılaşmasını tribünden takip edecek. Gözlemcinin Orsolini'nin performansı hakkında oluşturacağı detaylı rapor, transfer sürecini belirleyecek. Bologna ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden İtalyan futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

Riccardo Orsolini'nin Serie A temsilcisinden ayrılma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Deneyimli sağ kana oyuncusunun Bologna yönetimiyle yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde somut bir adım atılamadığı aktarıldı. Bu durumun ayrılık ve başka takıma transfer olasılığını güçlendirdiği vurgulandı. İtalyan futbolcunun geleceği hakkındaki nihai kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

BİREBİRDE ÇOK ETKİLİ

29 yaşındaki İtalyan futbolcu, üstün dripling yeteneği ile birebirde kolayca adam eksiltebiliyor. Raket gibi sol ayağıyla içeri kat ederek rakip kaleye çıkardığı etkili şutlarla dikkat çekiyor. Orsolini, kanat oyuncusu olmasına rağmen skorer kimliğiyle ön plana çıkıyor. Tecrübeli futbolcu hızlı yön değiştirmeleri ile rakip savunma için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

13 GOLLÜK KATKI YAPTI

İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Riccardo Orsolini, bu sezon 4 ayrı kulvarda tam 48 karşılaşmada forma şansı buldu. İtalyan yıldız, Serie A'da 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve İtalya Süper Kupası'nda 1 kez ağları havalandırdı. Ligde ayrıca 1 de asist yapan tecrübeli sağ kanat, Bologna'ya toplam 13 gollük katkı yaptı.

