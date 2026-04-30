Taktik çalıştılar

Beşiktaş, Gaziantep FK ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Bugün saat 12.30'da yapacağı antrenman sonrası hazırlıklarını tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
