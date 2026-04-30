Sonunu getiremiyor

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa'da Cosea JL Bourg'a son saniye basketiyle 73-71 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçı da 72-60 kaybetmişti. Dusan Alimpijevic finallerde yaşadığı şanssızlıklarla dikkat çekiyor. Sırp başantrenör, siyah-beyazlı takımın başında 5 finalden de hüsranla ayrıldı. Alimpijevic'li Beşiktaş GAİN geçen yıl Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı finalde kaybetti. Alimpijevic bu sezon önce Türkiye Kupası ardından BKT Eurocup'ta hayal kırıklığı yaşadı.

ALIMPIJEVIC: BOURG BİZDEN DAHA İYİYDİ

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup finalinde 73-71 yenildikleri Cosea JL-Bourg'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Sırp başantrenör, "Üzgünüz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu finali çok istedik ve buraya kadar istediğimiz şekilde geldik. Bourg da öyle. Ancak açıkça söylemek gerekirse bir takım size karşı 18 hücum ribaundu alıyorsa, bu sizden biraz daha çok istedikleri anlamına gelir" ifadelerini kullandı.