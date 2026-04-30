Granit Xhaka’ya markaj

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kurmaylar, Sunderland forması giyen Granit Xhaka'yı yakın takibe aldı. 33 yaşındaki İsviçreli yıldız orta sahanın İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli oyuncunun yaşından dolayı çekincesinin bulunduğu öğrenildi. Yönetimin ise henüz transferle ilgili son kararı vermediği ifade edildi.

6 GOLE KATKIDA BULUNDU

Geçen yıl yaz ayında Bayer Leverkusen'den 15 milyon euro bonservisle Sunderland'e transfer olan Granit Xhaka, istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti. 30 karşılaşmada forma şansı bulan yıldız futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik performansıyla takımı adına toplam 6 gole katkı sundu. Kariyerindeki altın çağını Arsenal'de yaşayan İsviçreli yıldız için bugüne kadar toplam 83.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Granit Xhaka'nın piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

RAKET GİBİ SOL AYAK

İsviçre Milli Takımı'nın formasını 144 karşılaşmada giyen deneyimli yıldız 16 kez ağları salladı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabilen Granit Xhaka liderlik özelliğiyle öne çıkıyor. Oyunu çok iyi okuyan 33 yaşındaki futbolcu, tempoyu iyi ayarlıyor. Başarılarla dolu kariyerinde raket gibi sol ayağıyla ceza sahası dışından birçok klas gole imza attı.