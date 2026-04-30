Emirhan’ın yeri garanti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sakatlığını atlattıktan sonra sol stoperde vazgeçemediği isim Emirhan Topçu oldu. 53 yaşındaki teknik adamın savunmanın göbeğindeki ideal ikilisi Agbadou-Emirhan oldu. Sergen Yalçın göreve gelmeden önce transfer edilen Djalo, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyerken, tek gol katkısını Antalyaspor deplasmanında yaptı.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
