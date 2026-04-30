Billong’tan savunma

Hatayspor'un eski oyuncusu Jean-Claude Billong, 2020-2021 sezonunda 7-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren maçla ilgili konuştu. Kamerunlu stoper, "Ligin bitimine birkaç hafta kala Beşiktaş'la karşılaştık ve 7-0 gibi ağır bir yenilgi aldık. Açık bir hatam olmamasına rağmen bu skorun ardından bir sorumlu arandı ve o sorumlu ben seçildim. O dönem Rusya'dan transfer için görüştüğüm iyi kulüpler vardı, ancak bu süreç görüşmelere ciddi şekilde zarar verdi" dedi.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
