Olur böyle maçlar

Beşiktaş Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Skordan çok ortaya koyulan oyun taraftarı olduğu gibi teknik direktör Sergen Yalçın'ı da tatmin etmedi. Tecrübeli teknik adam maç sonunda sitemini şu sözlerle dile getirdi: "Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak... Bu sene bilmiyorum ama oynanan oyunlar...

SIKINTILAR OLDU

Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu. Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmek, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz... Onların araştırmasını yapıyoruz birçok şeyi düzelmeye çalışıyoruz. İnişli çıkışlı performans sergiliyor takım." Beşiktaş, haftaya Gaziantep FK'ya konuk olacak.

RIDVAN CEZALI

Süper Lig'deki 23'üncü maçına Karagümrük karşısında çıkan Rıdvan Yılmaz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, siyah- beyazlıların Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

DIREKLERI GEÇEMEDILER

Karagümrük'ün 1 Beşiktaş'ın ise 2 topu topu direkten döndü.

Dolmabahçe'deki mücadelede iki takım da direkleri geçemedi. Karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş kalesine yüklendi. Ceza alanının sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın şık vuruşu yan direkten oyun alanına döndü. İkinci yarıda ise bu kez Beşiktaş direkleri geçemdi. Ndidi'nin sol kanattan yaptığı ortaya harika yükselen El Bilan Toure, kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 88'de ise bu kez Ndidi kendisi vurdu top yan direkten sahaya geri geldi. Beşiktaş mutlak golden oldu.

MARCELO VE JOSEF'E FORMA

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza ve Marcelo Guedes, Karagümrük maçını Dolmabahçe'de izledi. İki oyuncuya siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hakan Daltaban ile Asbaşkan Murat Kılıç tarafından forma verildi.

NESRİN BAŞ'A ÇIÇEK

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Nesrin Baş, Dolmabahçe'de unutulmadı. Fatih Karagümrük müsabakası öncesi saha kenarında milli sporcuya çiçek takdim edildi.

ERSİN İLK KEZ YOK

Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez bir mücadelede kadroda yer almadı. Bu sezon 30'u Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası ve 6'sı Avrupa kupaları olmak üzere 41 müsabakanın tamamında kadroda yer alan Ersin 28 mücadelede 11'de başladı.