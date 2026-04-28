CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal'a çelme

Kartal'a çelme

Geçen hafta Samsunspor’a yenilen Beşiktaş, ligde puan kaybetmeye devam ediyor. Kartal ikinci yarıda önemli pozisyonları cömertçe harcadığı maçta kırmızı-siyahlılar ile golsüz berabere kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Kartal'a çelme

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı tempolu ve çekişmeli geçti. İki takım da önemli pozisyonlar buldu. 12'nci dakikada Oh'un kafa vuruşunu kaleci Grbic son anda kornere çeldi. 19'da Bartuğ'un sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top direkten döndü. 26'da Orkun'un serbest vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı golsüz bitti.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

Kartal ikinci devrede baskılı bir oyun sergiledi. 48'de Emirhan'dan sıyrılan Serginho sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten dışarı gitti. 61'de Ndidi'nin ortasında Toure kafayı vurdu top direkten döndü, Oh'un ortaya çevirdiği meşin yuvarlak Grbic'in kucağında kaldı. 88'de Cerny'nin köşe vuruşunda Ndidi vurdu top bir kez daha direkte patladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç golsüz sona erdi. Beşiktaş puanını 56'ya, kırmızısiyahlı ekip ise 21'e yükseltti.

VASQUEZ SİFTAH YAPTI

Roma'dan kiralık olarak transfer edilen kaleci Devis Vazquez, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Kolombiyalı eldiveni ilk 11'de oynattı.

TAYLAN'IN HASRETİ BİTTİ

Sergen Yalçın kart cezalısı Murillo'nun yerine Taylan Bulut'a ilk 11'de görev verdi. Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçında forma giyen gurbetçi sağ bek, forma hasretini dindirdi.

RASHICA FORMAYI KAPTI

Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçında Orkun Kökçü'ye asist yapan Milot Rashica, ilk 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, 66'da Kosovalı oyuncunun yerine Vaclav Cerny'i oyuna aldı.

ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖDÜL

90 dakika öncesi Süper Lig'de mart ayının en güzel golünü kaydeden kaptan Orkun Kökçü'ye plaket takdim edildi.

Osimhen'e derbide yakın takip!
Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP'nin başı daha çok ağrır! Uşak'ta seks arşivi Silivri'de sır görüşme: Adnan Oktar'ın avukat kuryeleri Özkan Yalım'a ne mesaj getirdi?
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim 01:14
G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım! G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım! 01:14
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi! İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi! 01:14
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! 01:14
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi! 01:14
Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti! Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti! 01:14
Daha Eski
Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! 01:14
Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar 01:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:14
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! 01:13
Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! 01:13
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! 01:13