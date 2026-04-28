Kartal'a çelme

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı tempolu ve çekişmeli geçti. İki takım da önemli pozisyonlar buldu. 12'nci dakikada Oh'un kafa vuruşunu kaleci Grbic son anda kornere çeldi. 19'da Bartuğ'un sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top direkten döndü. 26'da Orkun'un serbest vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı golsüz bitti.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

Kartal ikinci devrede baskılı bir oyun sergiledi. 48'de Emirhan'dan sıyrılan Serginho sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten dışarı gitti. 61'de Ndidi'nin ortasında Toure kafayı vurdu top direkten döndü, Oh'un ortaya çevirdiği meşin yuvarlak Grbic'in kucağında kaldı. 88'de Cerny'nin köşe vuruşunda Ndidi vurdu top bir kez daha direkte patladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç golsüz sona erdi. Beşiktaş puanını 56'ya, kırmızısiyahlı ekip ise 21'e yükseltti.

VASQUEZ SİFTAH YAPTI

Roma'dan kiralık olarak transfer edilen kaleci Devis Vazquez, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Kolombiyalı eldiveni ilk 11'de oynattı.

TAYLAN'IN HASRETİ BİTTİ

Sergen Yalçın kart cezalısı Murillo'nun yerine Taylan Bulut'a ilk 11'de görev verdi. Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçında forma giyen gurbetçi sağ bek, forma hasretini dindirdi.

RASHICA FORMAYI KAPTI

Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçında Orkun Kökçü'ye asist yapan Milot Rashica, ilk 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, 66'da Kosovalı oyuncunun yerine Vaclav Cerny'i oyuna aldı.

ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖDÜL

90 dakika öncesi Süper Lig'de mart ayının en güzel golünü kaydeden kaptan Orkun Kökçü'ye plaket takdim edildi.