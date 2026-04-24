Oh be yarı final

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına haftalar öncesinden havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan kupanın çeyrek finalinde Tüpraş Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek son 4'e kaldı. Taraftarının da müthiş desteğiyle karşılaşmaya hırslı ve istekli başlayan Kartal, 17'nci dakikada üstünlüğü yakaladı. Murillo'nun sağdan ortasında Toure altı pasın gerisinden vurdu, top Ertuğrul'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 83'te kaleci Ertuğrul hatalı pasında Olaitan araya girerek Hyeon-Gyu Oh'u gördü. Güney Koreli futbolcu boş kaleye topu yuvarladı: 2-0. 85'te Rashica'nın sağdan ortasında kaptan Orkun Kökçü kafayla skoru ilan etti: 3-0. Beşiktaş yarı finalde 5-6 veya 7 Mayıs tarihlerinde Konyaspor'u ağırlayacak.

ORKUN KLASINI GÖSTERDİ

Orkun kritik maçlarda sahne almaya devam ediyor. Milli yıldız, Rashica'nın asistinde kafayla topu şık bir biçimde ağlara gönderdi. Takımını maestro gibi organize eden 25 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle tribünlerin alkışını aldı. Gol sayısını 9'a yükselten kaptan, 9 da asist yaptı.

TOURE'NİN DÖNÜŞÜ

El Bilal Toure uzun süren gol hasretine Ziraat Türkiye Kupası'nda son verdi. Siyah-beyazlı formayla son golünü Trendyol Süper Lig'de 19 Ocak 2026'da oynanan Kayserispor maçında kaydeden Malili yıldız, Başakşehir sınavındaki sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Tedavi sürecinin ardından Antalyaspor karşılaşmasında sahalara dönen 24 yaşındaki futbolcu, 93 gün süren suskunluğun ardından dün akşam ağları sarsarak gol özlemini bitirdi. Toure bu sezon 2 kulvarda süre aldığı 20 maçta 7 gol, 5 asistle 12 gole katkıda bulundu.

SERGEN YALÇIN'DAN KAPTANA ÖVGÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli hoca "Kupa tutunabileceğimiz tek dal. İkinci gole kadar zorlandık. Oyun içerisinde ufak tefek sorunlar yaşadık ama normal, sürprizler oluyor. İyi bir maç çıkardık. Heyecanımız devam ediyor. Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var. Çok güzel bir gol attı" diye konuştu.

23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklara bırakılan bayraklar Tüpraş Stadı'nda görsel şölen havası oluşturdu. Doğu tribünün alt bölümünde Türk bayrağı açıldı. Oyuncular ve hakem kadrosu sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" pankartıyla çıktı.

MURİLLO'DAN 2'NCİ ASİST

Beşiktaş'ın kış döneminde Marsilya'dan transfer ettiği Amir Murillo, Alanyaspor karşısında etkili bindirmeleriyle dikkat çekti. Panamalı sağ bek, ilk golde El Bilal Toure'ye asist yaparak tribünlerin alkışını aldı. Tecrübeli oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2 gol, 2 asistle 4 gollük katkı yaptı.