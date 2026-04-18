Beşiktaş transferde kanatlanacak! Gidecek ve gelecek isimler ortaya çıktı

Son yıllarda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, 2026-27 sezonunda bu bölgeyi güçlendirecek. Sağ ve sol kanadını sil baştan oluşturacak olan siyah-beyazlılar, kiralık olarak sezon başında takıma katılan; El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in bonservislerini almayacak.