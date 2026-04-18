Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş transferde kanatlanacak! Gidecek ve gelecek isimler ortaya çıktı

Beşiktaş transferde kanatlanacak! Gidecek ve gelecek isimler ortaya çıktı

El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz’in bonservisini almayacak olan Beşiktaş, Cerny ve Rashica’yla da yollarını ayıracak. Devrim de kiralık olarak gönderilecek. Yeni sezonda en az 4 kanat transferi yapılacak. Listede Orsolini, Mane, Soumare ve Lauriente gibi isimler var. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 09:34
Son yıllarda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, 2026-27 sezonunda bu bölgeyi güçlendirecek. Sağ ve sol kanadını sil baştan oluşturacak olan siyah-beyazlılar, kiralık olarak sezon başında takıma katılan; El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in bonservislerini almayacak.

Yönetim, beklentilerin çok altında kalan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'yla da yollarını ayıracak.

Altyapıdan yetişen Devrim Şahin ise yeni sezonda kiralık olarak gönderilecek.

LİSTE YAVAŞ YAVAŞ NETLEŞİYOR

Beşiktaş, bu 6 oyuncunun yerine takıma en az 4 kanat takviyesi yapacak. Siyah- beyazlıların transfer listesi ise oldukça kabarık. Bu futbolcuların başında Bologna ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Riccardo Orsolini geliyor.

Al-Nassr'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Sadio Mane, Le Havre'ın 25 yaşındaki Senegalli futbolcusu Issa Soumare, Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Flamengo'nun yıldızı Everton da Beşiktaş'ın kanat transferi için şu anda nabız yokladığı isimler.

STERLING'E YALÇIN'DAN RET

Ocak ayında Feyenoord'a imza atan Raheem Sterling, Hollanda ekibiyle sezon sonuna kadar kontrat imzalamıştı. Feyenoord, oyuncunun performansından memnun olmadı ve sözleşmesini uzatmayacak. Bu durum sonrasında Sterling menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sergen Yalçın, İngiliz oyuncunun transferini veto etti.

TAYLAN GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Taylan Bulut'la yollar ayrılıyor. Oyuncunun menajerine durum iletildi. Almanya'dan genç sağ bek için talipler olduğu belirtildi. Beşiktaş, en az zararla oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Taylan bu sezon 11 maçta 558 dakika süre alabildi.

