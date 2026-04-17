Birlik vurgusu

Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu, Antalya'da defileyle tanıtıldı. Etkinlikte söz alan Başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş sadece bir kulüp değil, bir duruşun, bir karakterin ve bir aidiyetin adıdır. Burada gördüğümüz koleksiyonlar da aslında bu ruhun bir yansıması" dedi. Kulübü her alanda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını ifade eden Adalı şöyle devam etti: "Artık Beşiktaş sadece maç günlerinde değil, hayatın her anında yaşanan bir marka olmak zorunda. Bu koleksiyon, bu vizyonun çok güçlü bir adımıdır. Bu camianın en büyük gücü birliktir. Birlikteysek güçlüyüz, birlikteysek Beşiktaş her zaman daha ileri gider."

STRATEJİK YAKLAŞIM

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Mehmet Sarımermer, koleksiyonun stratejik bir yaklaşımla hazırlandığını söyledi. Yönetici Sarımermer, "Bu koleksiyonda, günlük kullanım, sokak stili ve modern tasarım dili öne çıkıyor. Teknik detaylar, güçlü grafikler ve modern kesimlerle, Beşiktaş'ı bir stil haline getiriyoruz" diye konuştu.

BABA HAKKI ANILDI

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı ve efsane kaptanlarından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 37'nci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreni duaların ardından sona erdi.

KARTAL HIRS KÜPÜ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında 19 Nisan Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

GÜRCAN HASOVA İLE İLK KEZ

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasını Gürcan Hasova yönetecek. 33 yaşındaki hakem ligde ilk kez siyah-beyazlı takımın maçında düdük çalacak. Gürcan Hasova bu sezon Süper Lig'de Kocaelispor-Antalyaspor, Eyüpspor-Kocaelispor ve Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşmalarını yönetti.