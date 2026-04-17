CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta hedef Luis Henrique!

Beşiktaş'ta hedef Luis Henrique!

Kadroya en az 2 kanat oyuncusu takviye yapması beklenen Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi Serie A devi İnter’de forma giyen 24 yaşındaki Luis Henrique. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ta hedef Luis Henrique!

RASHICA VE JOTA'YA VEDA

Siyah-beyazlılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda kanatta beklenen etkiyi gösteremeyen Milot Rashica ve Jota Silva ile sezon sonunda kesin olarak yolları ayıracak. Son dönemde performansında düşüş görülen Cengiz Ünder'e de satın alma opsiyonunda indirim olmadığı takdirde veda edilecek. Kanatlara en az 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaşlı yetkililerin 1 numaralı hedefinin İtalyan devi İnter'de kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Luis Henrique olduğu öne sürüldü.

23 MİLYON EURO ÖDENDİ

Marsilya'da dikkat çeken performansının ardından sezon başında yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Serie A ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun geniş transfer listesinde üst sıralarda olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, kış transfer döneminde de gündeme gelen Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için gerekli mali yapıyı ve transfer şartlarını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Luis Henrique'nin kanatlardaki verimsizliği giderebileceği görüşünde. Siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızın transferi için satın alma şartıyla kiralama formülünü deneyeceği öğrenildi. İtalyan devinin bonservis beklentisinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.

HIZLI VE ÇOK YÖNLÜ

Luis Henrique kısa mesafede çabuk hızlanması ve dripling yeteneği ile öne çıkıyor. Bire birde adam eksiltme özelliğine sahip olan Brezilyalı yıldız, kapalı savunmalara karşı adeta 'çilingir.' Sağ ve sol kanadın yanı sıra gerektiğinde ikinci forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Güçlü fizik yapısıyla ikili mücadelelerde kolay kolay düşmüyor.

TRANSFERDE GÜÇLÜ RAKİPLER

24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takım sadece Beşiktaş değil. Siyah-beyazlılar bu transfer için önemli kulüplerle rekabet etmek zorunda. Luis Henrique'nin durumunu Fransız temsilcileri Olympique Lyon, Monaco ve Marsilya'nın da yakından takip ettiği belirtildi. Sambacı ayrıca Premier Lig ekipleri Bournemouth, Everton ve Aston Villa'nın da radarında.

Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo...
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
7’nci ameliyatını geçiren Aslı Bekiroğlu gözyaşlarına boğuldu: Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar!
Okul saldırıları sonrası ailelere uyarı | Çıkış yolu: Kur'an-ı Kerim, Steteskop ve Teleskop
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe liderlik aşkına!
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 01:01
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 01:01
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! 01:01
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 01:01
Daha Eski
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 01:01
Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! 01:01
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 01:01
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 01:01
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 01:01
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 01:01