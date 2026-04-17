Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gelişmesi! Takımda kalma ihtimali...

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için de kritik bir süreç yaşanıyor. beIN SPORTS'un haberine göre; yönetimin, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda sarı-lacivertli kulüple yeniden görüşme yapacağı öğrenilirken, daha düşük bir bonservis bedeliyle oyuncunun takımda kalma ihtimali yüksek görülüyor. Ancak bu talebin kabul görmemesi halinde Beşiktaş'ın 6 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade ediliyor.

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.