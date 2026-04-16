CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kanatlar sil baştan

Kanatlar sil baştan

Performanslarıyla beklentilerin altında kalan Jota Silva ve Milot Rashica ile yollar ayrılacak. Satın alma opsiyonunda indirim olmadığı takdirde Cengiz Ünder’e de veda edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Kanatlar sil baştan

Bir yandan takıma takviye için önemli mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda önemli ölçüde temizlik yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle bu sezon kanatlardan gol pozisyonu üretiminde beklenen katkı sağlanamadı. Siyah-beyazlılar genelde kaptan Orkun Kökçü'nün becerisi ve kilit paslarıyla atılan gollerle galip geldi.

PAZARLIK YAPACAKLAR

Performansıyla beklentilerin altında kalan ve yedek kulübesine adeta demir atan Jota Silva ve Milot Rashica ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaşlı kurmaylar, Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil edilen Cengiz Ünder için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturacak. 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim olmadığı takdirde 28 yaşındaki kanat oyuncusuna veda edileceği öğrenildi.

İYİ TEKLİF GELİRSE YOLCU

Beşiktaş macerasına iyi başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe galibiyetinde attığı 2 golle başrolü oynayan Vaclav Cerny'nin son haftalarda performansında ciddi düşüş göze çarpıyor.

Çekyalı kanat oyuncusunun durumunu Hollanda, Almanya ve Belçika'dan bazı takımların yakından takip ettiği öğrenildi.

2 TAKVİYE KESİN YAPILACAK

Siyah-beyazlı yönetimin en çok mesai harcadığı bölgelerin başında sağ ve sol kanat geliyor. 3 oyuncuyla yolları ayırması beklenen yönetimin, üst düzey en az 2 kanat oyuncusunu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, takımın kanayan yarası olan bu bölge için bol alternatifli liste oluşturdu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
